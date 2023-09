Bia Arantes relembra com carinho a Irmã Cecília de "Carinha de anjo"

689

Bia Arantes é entrevistada por Téo José e Alessandro em "Pod pai pod filho", que conta com a participação do cão Anselmo (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

“Foi surreal, muito legal. Nunca tinha feito nada voltado para o público infantil e eu amo crianças, conversar e estar com elas. Conheci a Lorena (Queiroz) quando tinha 3 para 4 anos. Acabou a novela e ela estava com 6. A gente gravava de segunda a sábado, então você pega todos os momentos: de aprender a amarrar o sapato, escrever, cair o dentinho... Ela quebrou o braço no meio da novela. Você vê essa criança crescendo, se afeiçoa demais. É muito maluco, foi incrível. Aqui (no SBT) é realmente uma família. O papel me deu muito reconhecimento e o guardo com carinho até hoje.” “Foi surreal, muito legal. Nunca tinha feito nada voltado para o público infantil e eu amo crianças, conversar e estar com elas. Conheci a Lorena (Queiroz) quando tinha 3 para 4 anos. Acabou a novela e ela estava com 6. A gente gravava de segunda a sábado, então você pega todos os momentos: de aprender a amarrar o sapato, escrever, cair o dentinho... Ela quebrou o braço no meio da novela. Você vê essa criança crescendo, se afeiçoa demais. É muito maluco, foi incrível. Aqui (no SBT) é realmente uma família. O papel me deu muito reconhecimento e o guardo com carinho até hoje.”









Bia nasceu em Piumhi e passou parte da infância em São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas Gerais, até se mudar, na adolescência, para o Rio de Janeiro, após convite para participar da novela “Cama de gato” (2009, Globo). Também foi protagonista de “Malhação” (2011) e participou de “Sangue bom” (2013) e “Babilônia” (2015), todas da emissora carioca, antes de viver a Irmã Cecília de “Carinha de anjo”.

Beijo lésbico





“Fiquei surpresa com a revolta das pessoas por não ter tido o beijo antes. A novela entrar para abrir certas discussões traz muita resistência. O Brasil não é só o que vemos no Twitter e no Instagram. Tem muita coisa estacionada em certos costumes e questões que vão desagradar mesmo, mas acho importante abrir a discussão e as pessoas pelo menos saberem e passarem dentro de casa”, afirma.





Bia relembra, por exemplo, que recebeu mensagem de uma fã, dizendo que Valéria ajudou muito a mãe a aceitar a sexualidade dela porque gostava da personagem. “Eu acho que o caminho é muito difícil... O Brasil é muito grande e diferente culturalmente. Acho que muita coisa tem que ser discutida devagar e respeitando, porque, no embate, é muito difícil. Mas acho superimportante”, acrescenta.

Sonho de criança Atualmente, a atriz está na série “História delas”, no Star+, e em breve estará em outra produção da mesma plataforma de streaming. “Lançamos agora a ‘Perdida’, que vai entrar no catálogo do Star . Um filme baseado no best-seller da Carina Rissi, autora brasileira das mais vendidas no mundo”, revela.





E Bia Arantes não para. A atriz revelou durante o podcast que está realizando um sonho de criança: cursar psicologia. “’É uma coisa que sempre quis fazer. Na época de começar a atuar, se me perguntassem o que eu queria fazer da vida, era psicologia”, finaliza.

Após o sucesso da personagem na emissora de Silvio Santos, de volta à Globo, Bia esteve no elenco de “Deus salve o rei” e “Órfãos da terra”, na qual viveu a personagem Valéria, que ganhou grande repercussão por conta do beijo lésbico em Camila (Anaju Dorigon), que só foi ao ar no último capítulo. A atriz relembra que a cena ganhou muito espaço nas redes sociais.