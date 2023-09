Zema afasta possibilidades de concorrer ao Planalto

Governador afirmou que prefere atuar como cabo eleitoral nas próximas eleições (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O mineiro é um dos principais nomes no Executivo estadual a ter apoiado abertamente o ex-presidente, rivalizando no posto de herdeiro do bolsonarismo com nomes como o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos). Após afastar a chance de candidatura, Zema também rechaçou uma possível chapa ao lado do colega de São Paulo.









“Está muito distante. Eu quero contribuir, e a maneira que julgo mais adequada de contribuir é sendo alguém que vai apoiar outro. Se depender de mim, não gostaria de estar na chapa nem para presidente nem para vice. Eu gostaria muito de estar apoiando as boas propostas; quero salientar aqui que acredito muito mais em propostas boas do que em nomes. Porque proposta boa, independentemente de quem entrar, vai ser mantida. Já nomes, a qualquer momento você está sujeito a ter mudanças. Ninguém é eterno, muitas pessoas acabam cedendo a pressões. Então, espero que nós tenhamos aí um bom candidato, com excelentes propostas, e ele vai ter todo meu apoio. Não tenho nenhuma pretensão na eleição de 2026”, complementa.





