Zema vai à Europa em período que pode coincidir com visita de Lula a MG

440

Governador Romeu Zema (Novo) não deve estar em Minas Gerais no período em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virá ao estado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





A empresa, que deverá investir R$ 2 bilhões no período, ficará responsável pela execução dos projetos, operação, manutenção e licenciamento ambiental. De acordo com o governo, as obras devem iniciar em 2024.

Lula em Minas

Integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT) de Minas Gerais afirmam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve visitar Belo Horizonte no dia 13 de setembro. A data ainda não está confirmada.





Lula viria a Minas para fazer o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vai viajar para a Europa com o objetivo de vistoriar obras da empresa italiana INC S.P.A, que venceu a licitação, em dezembro de 2022, do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte.