Morre Cristiane Daciolo, mulher do ex-presidenciável Cabo Daciolo

Cristiane Daciolo, esposa do ex-deputado federal e candidato a presidência em 2018, Cabo Daciolo faleceu na madrugada desta terça feira (foto: (Reprodução Instagram @crisdaciolo))

Cristiane Daciolo, mulher do Cabo Daciolo, ex-deputado federal e candidato a presidente da República em 2018, morreu na madrugada dessa terça feira (29/8), no Rio de Janeiro. A jornalista enfrentou uma leucemia em 2018, chegando a realizar um transplante de medula óssea em 2019, doada pelo irmão Marcelo. Até o momento não se sabe a causa da morte. Cristiane deixa três filhos.

A informação foi confirmada pelo jornalista Geremias Couto, que escreveu em redes sociais: "Daciolo faz parte do meu círculo de amizades. Agora há pouco recebi a notícia de que a mulher, Cristiane Daciolo, faleceu em decorrência da doença que lhe acometera há pouco mais de dois anos. Expresso-lhe e a toda a família os meus profundos sentimentos pela perda."

A pastora Priscila Seixas também publicou nas redes sociais e se despediu da amiga. "Batalhou contra o câncer mas hoje Deus a recolheu! Todas as vezes que nos encontramos foi para orar no monte e em casa, mas ela estava sempre ligada aos céus! Vamos orar para que o Senhor console o coração do Daciolo e de seus filhos."