Morre Francisco Dornelles, ex-ministro da Fazenda e ex-governador do RJ

Dornelles ainda era primo de segundo grau do ex-presidente Getúlio Vargas e sobrinho de Tancredo Neves (foto: Reprodução/Progressistas)

Morreu nesta quarta-feira (23/8), aos 88 anos, o presidente de honra do Progressistas, Francisco Dornelles. A informação foi confirmada pelo secretário de saúde do Rio de Janeiro, Dr. Luizinho (PP-RJ).





Ele nasceu em Belo Horizonte em 1935 e fazia parte de uma família com ampla vocação política. Era parente de três ex-presidentes da República. Por parte de pai, era primo de segundo grau do ex-presidente Getúlio Vargas. Pela da mãe, sobrinho dos ex-presidentes Tancredo Neves e Castelo Branco, além de ter como tio Ernesto Dornelles, que já foi senador e governador do Rio Grande do Sul.

Francisco Dornelles foi secretário da Receita Federal no governo João Figueiredo, ministro da Fazenda durante o governo Sarney e, no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, ocupou a pasta da Indústria, Comércio e Turismo.



Já no segundo mandato de FHC ficou à frente do Ministério do Trabalho e do Emprego. Foi eleito deputado Federal e senador da República pelo estado do Rio de Janeiro.



Em nota de pesar, o Progressistas o caracterizou como um "grande homem público, defensor da democracia e do diálogo" que deixa "um imenso vazio na política brasileira".



"O Progressistas está em luto. Com profunda dor e tristeza, informamos o falecimento do nosso presidente de honra, Francisco Dornelles. Grande homem público, defensor da democracia e do diálogo em todos os momentos, nos deixa um legado de ética, responsabilidade, humildade e dedicação ao Brasil. Com um imenso vazio na política brasileira e no coração de cada filiado, o Progressistas apresenta sentidas condolências à família. Francisco Dornelles, que tanto nos ensinou com suas ações registradas em uma honrada e ilibada biografia, por seus incansáveis serviços ao país e ao Rio de Janeiro, passa hoje da vida à imortalidade. Deus o acompanhe, eterno presidente!", escreveu.