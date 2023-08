Eduardo Barbosa, ex-deputado, morre aos 64 anos

440

Ex-deputado federal morreu nesta quarta-feira (23/8) (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados) O ex-deputado federal Eduardo Barbosa morreu, na madrugada desta quarta-feira (23/8), aos 64 anos, em Brasília. O ex-parlamentar mineiro foi deputado por quatro mandatos na Câmara dos Deputados, de 1995 a 2022. O corpo de Eduardo será levado para Pará de Minas, cidade natal do ex-parlamentar.





Eduardo Barbosa estava internado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, para a realização de uma cirurgia cardíaca. Ele completaria 65 anos nesta sexta-feira (25/8).









Nas redes sociais, políticos lamentaram o falecimento do ex-deputado. "Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento do deputado Eduardo Barbosa, grande defensor das Apaes, ótimo secretário de estado, um grande amigo que se vai", disse o ex-senador e ex-deputado federal Eduardo Azeredo (PSDB-MG).

"Tive uma triste notícia agora. Faleceu um amigo e um dos melhores e mais competentes Deputados da história da Câmara dos Deputados, meu querido parceiro de lutas Eduardo Barbosa. Ele foi nossa referência na defesa dos mais vulneráveis e em todas as políticas sociais produzidas nas últimas décadas. Foi um ser humano muito raro, articulado e corajoso. Vai fazer muita falta na luta por justiça social e por um Brasil mais humano e melhor para todos!", escreveu o deputado Osmar Terra (MDB-RS).