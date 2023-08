Deputado parabeniza Zema por fala sobre o Nordeste: 'Sábias palavras'

440

Declarações de Cel. Sandro foram feitas durante entrega do título de cidadão honorário ao ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: Alexandre Guzanche / EM / D.A Press) O deputado estadual Cel. Sandro (PL) celebrou as falas ditas pelo governador Romeu Zema (Novo), em 5 de agosto, sobre o suposto protagonismo nacional dado aos estados do Norte e Nordeste do país. Para o parlamentar, ao defender que os estados do Sul e Sudeste se unem para conquistar o espaço, hoje ocupado pelas demais regiões, Zema se torna “o melhor governador de todos os tempos”.

As declarações de Cel. Sandro foram feitas durante entrega do título de cidadão honorário ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (28/8), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.









“Aproveito aqui para parabenizar nesse momento o governador Romeu Zema pelas sábias palavras quando se ergueu na defesa do Sul e do Sudeste para que tenhamos posição, no mínimo, igualitária, quando formos discutir a distribuição de recursos públicos. E o governador que faz isso por Minas Gerais, prova que é o melhor governador desse estado de todos os tempos, disse Cel. Sandro.

Críticas

Romeu Zema ficou sob os holofotes desde sua entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, onde falou sobre a suposta discrepância de representatividade política e acesso ao orçamento por estados do Sul e Sudeste. As repercussões, em sua maioria negativa, de trechos da entrevista chegaram a ser mencionadas por líderes políticos de esquerda, centro e direita, uma vez que a fala foi vista como separatista.

Entre aqueles que se manifestaram está o governador João Azevêdo (PSB-PB), presidente do Consórcio Nordeste. Para ele, a fala "indica um movimento de tensionamento com o Norte e o Nordeste". O líder do Consórcio Nordeste diz ser preciso rejeitar "qualquer tipo de lampejo separatista" e afirma que a entrevista "parece aprofundar a lógica de um país subalterno, dividido e desigual".





Bolsonaro, visto como aliado de Zema, também questionou os depoimentos. “Minha filha é neta de um cearense e São Paulo é a cidade que mais tem nordestino no Brasil”, disse o ex-presidente ao ser questionado em um evento na Prefeitura de São Paulo.