Deputado para Bolsonaro em homenagem: 'Somos moralmente melhores'

“Presidente Bolsonaro nós somos melhores do que eles [esquerda] , moralmente nós somos melhores do que ele. Nós somos melhores do que eles, pois nós defendemos o combate rigoroso ao uso de drogas, enquanto eles defendem todo o uso de drogas. Nossa forma de empenhar o dinheiro público é melhor que a deles”, disse Sandro.

O parlamentar ainda afirmou que o senso de justiça da direita é melhor do que o da esquerda, e também na defesa da liberdade. “Presidente, esteticamente somos melhores do que eles, e nesse quesito não carece de mais comentários”, emendou o deputado brincando e rendendo risadas nas galerias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Coronel Sandro ainda elogiou as falas do governador Romeu Zema (Novo) - que entregou o título a Bolsonaro -, quando disse que era preciso que o Sul e Sudeste se unissem em prol de pautas em comum no Congresso Nacional. “Nosso Brasil é melhor do que o deles, nosso Nordeste é melhor do que o deles, nosso Norte é melhor do que o deles, Centro-Oeste é melhor do que o deles, Sul é melhor do que o deles”, completou o deputado.