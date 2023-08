Clima esquentou: apoiadores de Lula e Bolsonaro se estranham em BH

440

O clima esquentou entre apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro, na noite desta segunda-feira (28/8), em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Bolsonaristas, estudantes e sindicalistas estão na praça em frente a sede do poder legislativo mineiro para apoiar ou protestar contra a entrega do título de cidadão honorário à Bolsonaro.

Apoiadores de Lula e Bolsonaro se estranharam na saída da ALMG (foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A Press)

A reportagem do Estado de Minas flagrou o momento em que dois homens começam a discutir e a se ameaçar. Um deles afirma que o outro “deu um murro” nele. Eles são separados por outras pessoas que estavam no local, e, logo em seguida, um policial militar se aproxima do grupo.











Pessoas vestidas com as cores da bandeira do PT, chamam Bolsonaro de “inelegível”. Além disso, os críticos ao antigo mandatário manifestaram sob gritos de: “pode esperar, que o Xandão vai te pegar”. Já os apoiadores de Jair, saíram da ALMG sob gritos de “Lula ladrão seu lugar é na prisão”, “nossa bandeira nunca será vermelha” e “vocês vão cair igual a Dilma”.

O movimento foi acompanhado de perto pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) enquanto os políticos se reuniram no plenário da ALMG. Diante a possibilidade de uma confusão generalizada, os militares aumentaram o efetivo próximo aos manifestantes, criando um cordão de isolamento entre as pessoas.