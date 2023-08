Dia do Patriota: vereadores de Porto Alegre aprovam revogação de lei

Previsão é que o projeto de revogação do Dia do Patriota passe a valer a partir de quarta-feira (30/8) (foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil ) A Câmara Municipal de Porto Alegre decidiu revogar a lei que instituiu o “Dia do Patriota”, na capital do Rio Grande do Sul. A medida foi tomada pelos líderes de bancada da Casa, durante reunião extraordinária nesta segunda-feira (28/8). A data seria comemorada no dia 8 de janeiro, mesmo dia em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram os prédios dos três Poderes.

Com a revogação, a previsão é que o projeto de revogação do Dia do Patriota passe a valer a partir de quarta-feira (30/8). “É um projeto que se tornou coletivo, um ato demográfico da Câmara”, afirmou Sossmeier. O projeto de revogação foi protocolado pela vereadora Karen Santos (PSOL).





"É inadmissível a elaboração de leis imorais e antirrepublicanas, cujo propósito seja exaltar e comemorar a prática de atos contrários ao Estado Democrático de Direito. Tais atos, em lugar de serem estimulados, exaltados e promovidos, importam ser devidamente sancionados e punidos com os rigores da lei pelas autoridades competentes”, escreveu o subprocurador Carlos Frederico Santos em um dos trechos da ação.





Se pudesse voltar no tempo, colocaria no dia 7 de setembro. O projeto é bacana, é legal, mas poderia ser dia 7 de setembro", disse o ex-vereador ao portal "GHZ".





Bobadra diz que o projeto foi concebido pelo ativista conservador Marco Della Nina. "Já que ele me procurou, pensei: 'Vamos fazer o Dia do Patriota'. Falei: 'Pessoal [assessores], façam o Dia do Patriota'. Tenho que agradar meus eleitores. O Della Nina, certamente junto com alguém que assessorou ele, construiu o texto. Em nenhum momento diz que é uma homenagem às pessoas que invadiram. Sou totalmente contra isso. Poderia ser em homenagem às pessoas que foram injustamente presas. A responsabilidade é minha, eu que assinei o projeto, mas só me dei conta depois", explicou.