Pacheco diz que STF não tem 'expertise' para descriminalizar drogas

Pacheco afirmou que o tema é complexo e precisa ser regulado no Congresso Nacional (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticou o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que fixa entendimento para descriminalizar o porte de drogas para consumo pessoal. Em artigo publicado no jornal “Folha de S.Paulo”, na última sexta (25/8), o senador mineiro afirmou que a corte não tem competência institucional ou expertise para regular o tema, o que caberia ao Poder Legislativo.