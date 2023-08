Bolsonaro dá posse a nova executiva mineira do PL em Belo Horizonte

440

Bolsonaro afirmou ainda que criou um estatuto para o partido com pautas conservadoras a serem seguidas (foto: Túlio Santo/EM/D.A Press) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta segunda-feira (28/8), em Belo Horizonte, da posse simbólica da executiva mineira do Partido Liberal, comandada agora pelo deputado federal Domingos Sávio. O evento ocorre em meio às articulações para as eleições municipais de 2024, com o objetivo do PL de apresentar candidatos na maioria dos municípios do estado.





“Domingos Sávio está à frente deste propósito: unir os municípios; fazer com que tenhamos candidatos para a maioria deles, não só para as prefeituras , bem como para as Câmaras Municipais. Para isso, nós contamos com vocês para esse trabalho”, discursou Bolsonaro, que mais cedo teve uma reunião fechada com os correligionários.





Durante o evento, Domingos Sávio (PL) oficializou a pré-candidatura do deputado estadual Bruno Engler (PL) para a prefeitura de Belo Horizonte, que volta a concorrer ao Executivo da capital após um segundo lugar em 2020. O parlamentar é o primeiro vice-presidente da legenda em Minas Gerais e um dos aliados mais próximos do ex-presidente no estado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (28/8) para participar de três eventos na capital mineira





Na última semana, ao Estado de Minas, Sávio já havia expressado sua preferência por Bruno Engler, reconhecendo que ele é um dos principais quadros do partido em Minas. “O Bruno, na minha opinião, é uma das melhores revelações da política dos últimos tempos e já mostra muita maturidade que, aliada à sua juventude, o coloca em excelentes condições para nos representar”, disse.

‘Décalogo do PL’

Bolsonaro ainda fez um rápido discurso e apresentou aos correligionários o que chamou de “decálogo” do PL. De acordo com o ex-presidente, se esses dez pontos forem lidos sem que se mencione o partido, eles terão o acordo até da esquerda. “Todo partido tem um estatuto, mas muitas vezes a grande maioria dos integrantes não o conhece”, disse.





Segundo o ex-presidente, o estatuto foi criado em comum acordo com a bancada federal em Brasília, a maior da Câmara, com 99 deputados. “Defendemos a família brasileira, defendemos a vida desde a concepção, a liberdade de expressão e imprensa, propriedade privada, o legítimo direito a defesa, a diminuição da carga tributária, a liberdade econômica, a indústria e, por último, somos contra liberação de drogas no nosso país”, exclamou Bolsonaro.





O auditório da Associação Médica, na região centro-sul da capital, onde a solenidade foi realizada, ficou lotado por lideranças partidárias e apoiadores vestidos de verde e amarelo. Muitos portavam adesivos pedindo o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Confins no início da manhã. No trajeto até o centro da cidade foram espalhadas faixas criticando a vinda do ex-presidente, lembrando o escandalo da venda ilegal das joias da Presidência da República.