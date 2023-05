Com apoio de Bolsonaro e Nikolas, Bruno Engler vai concorrer à PBH

Bruno Engler também disputou a prefeitura de Belo Horizonte em 2020 e ficou em segundo lugar no pleito (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press)

O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) vai disputar a prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nas eleições municipais de 2024. O parlamentar comentou na manhã desta terça-feira (2/5) que recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que “missão dada é missão cumprida”.









Engler recebe o aval e apoio do presidente de honra da legenda e do deputado federal mais votado do país, Nikolas Ferreira (PL-MG), que também era cotado para o cargo e é o presidente do diretório municipal do partido.





Em 2020 ele chegou a disputar as eleições para prefeito. Na época, apesar de já ser deputado estadual, Engler ainda não tinha tanta força na capital e acabou perdendo o pleito para Alexandre Kalil (PSD), que foi reconduzido ao segundo mandato ainda no primeiro turno. O ex-prefeito de BH foi eleito com 63,36%, e Bruno Engler, que na ocasião era do PRTB, ficou em segundo lugar, com 9,95% dos votos.