PL quer a maioria das prefeituras de Minas Gerais em 2024

Estado de Minas, o deputado federal Domingos Sávio, que preside o PL-MG desde julho, afirmou que lideranças municipais já procuram o partido para filiação. Seguindo o plano do Partido Liberal (PL), o diretório estadual da legenda que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirma que vai disputar a maioria das prefeituras de Minas Gerais nas eleições de 2024. Ao, o deputado federal Domingos Sávio, que preside o PL-MG desde julho, afirmou que lideranças municipais já procuram o partido para filiação.









Em Belo Horizonte, por exemplo, já desponta como pré-candidato à prefeitura o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) que no início de maio oficializou o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do correligionário federal Nikolas Ferreira. O nome que vai constar nas urnas, no entanto, ainda não está definido, já que o próprio Nikolas estaria sendo ventilado para a disputa.





“Foram dois dos deputados mais votados do país nas últimas eleições, cada um em sua esfera. (...) O importante é que temos ótimos nomes e que possuem grande índice de aceitação. O Bruno, na minha opinião, é uma das melhores revelações da política dos últimos tempos e já mostra muita maturidade que, aliada à sua juventude, o coloca em excelentes condições para nos representar”, pontuou o deputado.





A decisão dos nomes que concorrem aos cargos majoritários será tomada em consonância com a executiva nacional do partido, comandado por Valdemar Costa Neto e com forte influência da palavra de Jair Bolsonaro. “É de nosso interesse essa proximidade com a executiva nacional para que estejamos sempre alinhados”, disse Sávio.





Na próxima segunda-feira (28/8) a executiva estadual toma posse em evento simbólico na Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), em evento com as principais lideranças do partido no estado e com a presença do ex-presidente.

Veja a composição do diretório do PL-MG