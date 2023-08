PF intima Bolsonaro para depor em inquérito sobre discussão de golpe

440

Bolsonaro deve depor na quinta-feira (31/8) por pedir aos aliados que compartilhassem mensagens contra o TSE (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Polícia Federal intimou, nesta terça-feira (22/8), o ex-presidente Jair Bolsonaro para prestar depoimento em um inquérito que apura tentativa de golpe de Estado. O político é citado em algumas conversas e foram identificadas mensagens compartilhadas por ele que estariam incentivando atos antidemocráticos.

O ex-presidente deve depor na quinta-feira (31), em Brasília, de acordo com fontes da corporação ouvidas peloOs investigadores encontraram mensagens de empresários incentivando e discutindo financiamento para um golpe de Estado. O inquérito corre sob sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF).



Em uma das mensagens compartilhadas, o ex-presidente estaria questionando a integridade das urnas, sem provas e teria solicitado que seus contatos repassassem a mensagem, a fim de difundir as acusações em larga escala.



O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, arquivou investigações contra os empresários Afrânio Barreira Filho, José Isaac Peres, José Koury Junior, Ivan Wrobel, Marco Aurélio Raymundo e Luiz André Tissot.



No entanto, concedeu mais dois meses para que a corporação investigue Luciano Hang e Meyer Joseph Nigri. Hang é acusado de ter ligação com Bolsonaro.