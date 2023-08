ALMG: oposição defende federalizar a Cemig, em vez de vendê-la

Líder do governo na ALMG, deputado João Magalhães (MDB), disse considerar a proposta de federalização "plenamente viável", mas disse não saber se o governo concordaria (foto: Daniel Protzner/ALMG )

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que facilita a privatização da Cemig e da Copasa não foi lida nesta terça-feira no plenário da Assembleia Legislativa. Ela é necessária para que a proposta ganhe número e comece oficialmente a tramitar. De acordo com o deputado Cleiton (PV), do bloco de oposição, foi acordado com o presidente do Legislativo, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), que a PEC só será lida depois que sua tramitação for acertada com o colégio de líderes.