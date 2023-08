Bolsonaro sabia sobre venda das joias, indicam mensagens

De acordo com a Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro também sabia da tentativa de recuperar as joias

Mensagens encontradas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), indicam que o ex-presidente sabia sobre o esquema de venda de joias dadas ao governo dele, que foram vendidas nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela Polícia Federal (PF) ao programa 'Fantástico', da TV Globo.

De acordo com a reportagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro também sabia da tentativa de recuperar as joias. Ainda segundo as informações, a Polícia Federal também está apurando outros presentes de alto valor dados pela Arábia Saudita ao governo Bolsonaro.