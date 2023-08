Natuza para advogado de Cid: 'O senhor enganou todo mundo?'

Advogado recuou e disse que Mauro Cid não iria 'dedurar' o ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/GloboNews)

Após sinalizar um recuo na possibilidade do tenente-coronel Mauro Cid confessar ter recebido ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso da venda ilegal de joias que pertenciam ao acervo da União, o advogado Cezar Bittencourt, que faz a defesa do militar, foi questionado pela jornalista Natuza Nery, da "GloboNews", se estaria “enganando todo mundo”.