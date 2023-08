Bolsonaro mandou 'resolver problema' do rolex, diz advogado de Cid

O advogado Cezar Bittencourt, que faz a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, evitou falar, durante entrevista para a "GloboNews", nesta sexta-feira (18/8), se o militar vai confessar ter recebido ordens de Bolsonaro no caso da venda ilegal de joias.

Bittencourt ainda afirmou que a confissão se trata apenas do Rolex cravejado em diamantes, e não de outras joias sauditas contidas no conjunto recebido pelo ex-presidente Bolsonaro. “Eu não disse que tudo era a mando de Bolsonaro. Disse que ele era um assessor que cumpria ordens. Pelo que me lembro, a ordem foi: ‘resolve o problema desse relógio’. Ele como bom militar e assessor tentou por conta própria resolver”, disse o advogado.