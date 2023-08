Valdemar fala sobre situação de Bolsonaro depois de Cid ameaçar confessar

440

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, comentou as recentes acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Costa Neto, o ex-presidente está sendo alvo de "diversas injustiças". A declaração de Valdemar ocorre logo após o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Mauro Cid revelar que vai confessar às autoridades que participou da venda de joias recebidas como presentes ao governo e assumir que entregou o dinheiro ao ex-presidente.









"Sabe eu tenho conversado com Bolsonaro sobre as pessoas que estão presas indevidamente depois do 8 de janeiro. E eu me refiro aqui, apenas a quem não quebrou nada, não praticou nenhum crime. Agora, já houve vandalismo no passado, as punições não foram essas. Claro que está errado invadir e quebrar qualquer propriedade, principalmente dos três Poderes. Então, precisa ter essas punições, inclusive para quem já fez isso no passado. De qualquer maneira, precisa ser proporcional. Será que está sendo proporcional?", disse Valdemar.





Valdemar disse que assessores de Bolsonaro estão presos injustamente (foto: Evaristo Sa/AFP)

"Max Guilherme, não tem nada, absolutamente nada comprovado, que incrimina ele. A mesma coisa com Sergio Cordeiro. Homens como eles continuam presos. Eles trazem algum risco à nação, à sociedade?", completou.