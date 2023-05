Assessores de Bolsonaro são presos pela PF

O ex-policial militar Max Guilherme e Sergio Cordeiro, seguranças e assessores especiais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foram presos pela Polícia Federal (PF), na Operação Venire, deflagrada na manhã desta quarta-feira (3/5). A investigação é sobre um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a COVID-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

Assessor de Jair Bolsonaro, Max Guilherme, com Bolsonaro

A Polícia Federal cumpre 16 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva, em Brasília e no Rio de Janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de busca e apreensão, em sua casa , no bairro do Jardim Botânico, em Brasília.