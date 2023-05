Tarcísio esteve ao lado de Bolsonaro no Agrishow (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)

O governador de Sâo Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comparou nesta terça-feira (2/5), em entrevista ao canal GloboNews, a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow) à ida do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), João Pedro Stédile, à China junto com a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"É menos grave o ex-presidente da República na Agrishow do que o líder do MST na China", declarou Tarcísio em entrevista exclusiva à jornalista Andréia Sadi, no programa Estúdioi.

Tarcísio quer cadeia

O governador de São Paulo esteve no evento nessa segunda-feira (1/5), ao lado de Bolsonaro, e elogiou o ex-chefe do Executivo. "Não é mistério para ninguém a gratidão que tenho pelo presidente. Por tudo que fez por mim", afirmou. Já a viagem de Lula à China ocorreu em abril, onde firmou acordos de R$ 50 bilhões com o país asiático.

O governador de São Paulo disse na Agrishow que não irá tolerar invasões de terras no estado paulista. Durante discurso, Tárcisio afirmou que aqueles que quiserem invadir terras "terão um único destino: a prisão".