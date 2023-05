Com Bolsonaro, Tarcísio fala em cadeia para invasores de terra

Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a destacar que não irá tolerar invasões de terras no estado paulista. Durante discurso na Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), a maior feira do agronegócio na América Latina, nesta segunda-feira (1º/5), o governador paulista disse que aqueles que quiserem invadir terras "terão um único destino: a prisão".









Jair Bolsonaro participou do primeiro dia da Agrishow 2023 ao lado de Tarcísio de Freitas (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)

Elogios a Bolsonaro





Tarcísio iniciou seu discurso na Agrishow agradecendo a Jair Bolsonaro, que foi apresentado como "presidente", e destacou as "oportunidades" que o ex-presidente concedeu a ele. Tarcísio foi ministro da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro.





"Não é mistério para ninguém a gratidão que tenho pelo presidente. Por tudo que fez por mim, por ter me aberto portas que ninguém abriria, teve a coragem de entregar postos relevantes e sempre passou crédito de todas as conquistas do seu governo para seus ministros. Sempre foi: 'Essa obra foi entregue graças ao trabalho do ministro tal'.", declarou. "Sempre trouxe para sua equipe os louros, sempre deu o crédito para aqueles que o acompanhavam, e a gente é muito grato por isso", completou o governador paulista.

Agrishow 2023





Nesta edição de 2023, a Agrishow 'desconvidou' a participação do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), na abertura do evento, ao ter chamado Bolsonaro para o evento. A situação causou um mal-estar com o executivo federal e fez com que o Banco do Brasil cancelasse o patrocínio ao evento.





A cerimônia de abertura chegou a ser cancelada.