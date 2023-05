Em SP, Lula participa de evento com centrais sindicais

Lula participa de evento com centrais sindicais no Dia do Trabalhador, em SP (foto: Evaristo Sa/AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz viagem para a São Paulo, nesta segunda-feira (1º/5), Dia do Trabalhador. Lula vai participar de um evento com as centrais sindicais. Para ele, a prioridade é recuperar direitos perdidos nos últimos anos e melhorar a vida do povo brasileiro.





Em seu Twitter, o presidente afirmou: "Bom dia. Logo mais estarei em São Paulo, no ato das centrais sindicais no 1º de maio. Ontem anunciamos o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 e isenção do imposto de renda até R$ 2.640, medidas para valorização de trabalhadores."





Lula explicou que a prioridade do ato "é recuperar direitos perdidos nos últimos anos e melhorar a vida do povo brasileiro. E essa data tão simbólica voltará a ser um dia de conquistas."

Nossa prioridade é recuperar direitos perdidos nos últimos anos e melhorar a vida do povo brasileiro. E essa data tão simbólica voltará a ser um dia de conquistas. Feliz 1º de maio! %u2014 Lula (@LulaOficial) May 1, 2023





Pronunciamento na véspera de feriado





Ainda hoje, o presidente deve editar medidas provisórias para oficializar as alterações. Ele anunciou ainda que enviará um projeto ao Congresso durante a semana para a criação de uma Política Nacional Permanente de Valorização do Salário Mínimo.