Lula fará pronunciamento em rede nacional neste domingo

O discurso do presidente ocorre por ocasião do 1° de Maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora (foto: Reprodução/Secom) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento, neste domingo (30/4), às 20h. É a primeira vez que o petista fará um pronunciamento em rede nacional. A expectativa é que ele anuncie o novo valor do salário mínimo, que passará dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320, e fale sobre isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.640) . O pronunciamento ocorrerá às 20 horas, em cadeia nacional de rádio e TV, e também poderá ser acompanhado nas redes sociais.









No pronunciamento, Lula também deve anunciar o aumento gradual na faixa de isenção do IR, que deve chegar até R$ 5 mil em 2026 e sobre a nova regra para o reajuste do salário mínimo que prevê repor a inflação e incluir o crescimento da economia (Produto Interno Bruto - PIB) dos dois anos anteriores.

"Vai falar sobre o esforço que nós estamos fazendo para devolver os direitos ao povo brasileiro, para recuperar o poder de compra, para tratar do salário mínimo, do imposto de renda e de questões que são fundamentais para o futuro do nosso país e das nossas famílias.", disse o ministro da Secom.