'Não vou sacanear o governo', diz Arthur Lira

O político do 'centrão' acredita que teria conseguido ter sido reeleito presidente da Câmara mesmo sem o apoio do PT (foto: Sergio Lima / AFP) O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que não tem o objetivo de "sacanear" o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ex-aliado de Jair Bolsonaro (PL), Lira se vê como "aliado" da gestão petista.

O político do 'centrão' acredita que teria conseguido ser reeleito presidente da Câmara mesmo sem o apoio do PT, sigla do presidente Lula.









"Vamos ajudar nas pautas, como no projeto do arcabouço fiscal . Tudo o que pudermos fazer para que o ambiente de negócios fique melhor, com menos juros e inflação, faremos. Depois teremos a reforma tributária. Essas são as metas até julho.", declarou.





Para Lira, alguns temas em que o governo tem intenção de promover modificações são mais delicados. Ele cita como exemplo as alterações no Marco do Saneamento por meio de decretos. O presidente da Câmara ainda avalia que o Congresso Nacional foi eleito num viés "totalmente diferente do Executivo".





A fala do parlamentar se refere à quantidade de congressistas da oposição e com posicionamentos diferentes dos do presidente Lula. No Senado, por exemplo, o PL, com 12 senadores, tem a segunda maior bancada. Na Câmara dos Deputados, o Partido Liberal (PL) é a maior bancada da casa com 99 parlamentares.

Leia: Blindagem a políticos põe em risco efetividade de lei para combater fake news

"Agora, em determinados temas não dá para retroceder. O Congresso foi eleito num viés totalmente diferente do Executivo. Existem as questões do governo como, por exemplo, as alterações no Marco do Saneamento por meio de decretos. O Congresso não aceita que uma lei seja alterada assim.", disse.