Com Argentina em grave crise, presidente buscará apoio em encontro com Lula

Com a Argentina em grave crise econômica, financeira, social e política, Fernández, que já tem uma viagem programada ao Brasil em junho, conversou com Lula por telefone na última quinta (27/4) e vai se encontrar com o presidente brasileiro em uma reunião que terá caráter emergencial para os argentinos. Em Brasília, o governo também corre contra o tempo para organizar os trâmites para receber o chefe de Estado vizinho.

Segundo o jornal argentino Clarín, a delegação de Fernández terá também a presença do ministro das Relações Exteriores Santiago Cafiero. Também há a possibilidade de o ministro da Economia argentino, Sergio Massa, comparecer.





Lula e Fernández ainda terão outro encontro no dia 30 de maio, na cúpula de presidentes sul-americanos, também em Brasília. Já confirmaram presença os presidentes Gustavo Petro, da Colômbia, e Luis Lacalle Pou, do Uruguai.

Os dois governos já haviam se reunido no começo de março. O embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, teve um encontro com a secretária de Comércio Exterior do governo brasileiro, Tatiana Prazeres. Scioli e outros integrantes do governo vizinho solicitaram, justamente, o financiamento de exportações brasileiras para a Argentina. O Brasil ainda não deu respostas e, por isso, a visita de Fernández ganha um aspecto ainda mais emergencial.