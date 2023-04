Moro sobre PL das Fake News: 'Risco à democracia é enorme'

O senador Sergio Moro (União-PR) criticou, neste sábado (29/4), as mudanças no Projeto de Lei (PL) das Fake News feitas pelo relator da matéria, o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP). Para Moro, com o texto, "o risco à democracia é enorme", especialmente pela alteração feita sobre a criação de uma agência reguladora.

Na última versão do PL das Fakenews/censura, foi substituída a "entidade autônoma de supervisão" por um sujeito oculto e indefinido, ambos a serem definidos pelo Governo e com a finalidade de decidir o que é verdade ou mentira nas redes sociais. O risco à democracia é enorme.... %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) April 29, 2023

"Na última versão do PL das Fake News/censura, foi substituída a 'entidade autônoma de supervisão ' por um sujeito oculto e indefinido, ambos a serem definidos pelo governo e com a finalidade de decidir o que é verdade ou mentira nas redes sociais", escreveu o parlamentar em sua conta no Twitter."O risco à democracia é enorme. Defender regulação é uma coisa, dar uma carta em branco ao governo é outra", acrescentou Moro.O deputado Orlando Silva apresentou seu parecer na última quinta-feira (27/4), retirando pontos polêmicos do texto inicial. O mais polêmico previa a criação de uma nova agência reguladora para fiscalizar as plataformas. Após as críticas, porém, o relator removeu o trecho.