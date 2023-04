Lula vai a São Paulo para velório de afilhada

Lula viajou na manhã deste sábado (29/4) (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou para São Paulo na manhã deste sábado (29/4) para participar do velório de uma afilhada. A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto (Secom) confirmou a informação, mas pediu respeito ao momento pessoal e delicado e não deu mais detalhes.









No entanto, a presença do petista no evento voltou a ser dúvida. A Secom não confirma se o presidente voltará a Brasília ou se permanecerá em São Paulo.





Também existe a expectativa de que Lula assine o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 até o dia 1º de maio. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o anúncio estava previsto para ser feito durante o ato das centrais sindicais em São Paulo. Marinho disse já ter assinado a medida provisória, que deve ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias.





Neta de Lula é internada





Bia Lula, a neta mais velha do presidente Lula, foi internada ao sofrer três crises epilépticas em um único dia. De acordo com Bia, a sequência de crises foi na última segunda-feira (25/4), e ela só retomou plenamente a consciência na noite de quinta (27/4). A jovem vai realizar exames para descartar qualquer problema de saúde "ainda maior".

(Com informações da Agência Brasil)