Neta mais velha de Lula é internada

Bia Lula, a neta mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi internada ao sofrer três crises epilépticas em um único dia. De acordo com Bia, a sequência de crises foi na última segunda-feira (25/4), e ela só retomou plenamente a consciência na noite de quinta (27/4). A jovem vai realizar exames para descartar qualquer problema de saúde "ainda maior".

Bia Lula é a neta mais velha do presidente

Em uma publicação nas redes sociais, a jovem relatou que convive com a crise epiléptica desde os 11 anos de idade, mas alegou que, por um certo período, "elas diminuíram a intensidade". De acordo com a neta de Lula, recentemente as crises têm sido recorrentes.