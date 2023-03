Lula chora com homenagem para neto que morreu em 2019

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chorou, nesta sexta-feira (3/3), com uma homenagem ao neto Arthur Lula da Silva, que faleceu em 2019, aos sete anos. O chefe do Executivo desembarcou em Rondonópolis, no Mato Grosso, onde participou da cerimônia de entrega de residências do Minha Casa Minha Vida.