Lula repete ato de Bolsonaro e escolherá novo PGR por critério 'pessoal'

Lula deve indicar novo PGR no fim do ano; mandato de Aras acaba em setembro (foto: Evaristo SA/AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nessa quinta-feira (2/3), que o novo Procurador-Geral da República deve ser escolhido a partir de "critérios pessoais". Desde 2001, a Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR) indica três nomes ao presidente para a escolha de quem deve conduzir o órgão por dois anos.

No mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o então mandatário ignorou a chamada 'lista tríplice' e indicou Augusto Aras para o comando da PGR.





Com o fim do mandato de Aras em setembro deste ano, Lula disse, em entrevista à BandNews, que vai adotar um "critério pessoal". Para o presidente Lula, a "lista tríplice" não é mais uma prioridade, assim como nos outros mandatos.





"O critério será pessoal, de muita meditação, vou conversar com muita gente", afirmou. "Espero escolher um cidadão decente, digno, de caráter, e que esse cidadão seja respeitado pelos bons serviços prestados ao país. Eu não penso mais em lista tríplice. Não penso mais. Esse não é mais o critério do que eu pensava. Quando eu vim para a Presidência eu pensava no sindicato. Então, tudo para mim era lista tríplice. Já está provado que nem tudo, com lista tríplice, resolve o problema. Então, eu vou ser mais criterioso para escolher o procurador-geral da República".





Lula foi o primeiro presidente da República a escolher um PGR a partir da lista tríplice elaborada pela ANPR.