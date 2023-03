Governo Lula analisa 417 obras paradas em todo o país, incluindo Minas

Análise inclui projetos de rodovias, saneamento, hidrovias, ferrovias e até prevenção a desastres (foto: Ricardo Stuckert/PR) O governo Lula está analisando 417 obras paradas em todo o país. A análise começou após a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os governadores dos 27 estados e do Distrito Federal, no dia 27 de janeiro, em que eles apresentaram um relatório com as principais demandas de cada região.





O objetivo é cumprir uma da principais promessas de campanha do presidente Lula: dar atenção aos chefes do Executivo de cada estado e as demandas de cada região de forma individualizada.





De acordo com a Casa Civil, desde a reunião do presidente Lula com os governadores , técnicos do órgão realizaram 27 reuniões individuais com representantes de cada governo.





"As obras apresentadas pelos estados constituem o primeiro passo para a organização da carteira de investimentos do governo federal em infraestrutura, com recursos públicos e privados", informou o órgão, em nota.

Obras a serem analisadas





Conforme a Casa Civil, também há projetos para hidrovias, equipamentos sociais, comunicação e prevenção a desastres, entre outros.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Palácio do Planalto para questionar quantas e quais destas demandas analisadas são de Minas Gerais, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Demandas de Minas Gerais





Zema também levou pedidos referentes à privatização do trecho da BR-381 que liga Belo Horizonte a Governador Valares, no Vale do Rio Doce.

Leia: Zema apoia projeto de reforma administrativa enviado por Lula

Na época, o governador também pediu atenção a lacunas na região do semiárido mineiro.





"Berizal e Jequitaí são duas represas fundamentais para o progresso do Norte de Minas e não foram concluídas", exemplificou Zema na época.





Um dos pontos principais levantados pelo governador foi a formalização do acordo de reparação pelo rompimento da barragem de Fundão, em 2015, em Mariana.





Além disso, Zema também pediu a colaboração do governo para tentar agilizar a assinatura do contrato do metrô de Belo Horizonte, que foi vendido à Comporte Participações S.A por R$ 25,7 milhões em dezembro do ano passado

De acordo com a assessoria da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte (CBTU-BH), o contrato está previsto para ser assinado na próxima sexta-feira (10/3).





No ofício, Zema também citou o Regime de Recuperação Fiscal, visto pela equipe econômica do Palácio Tiradentes como a saída para renegociar uma dívida de quase R$ 150 bilhões do estado junto à União.

Cobranças da BR-267

Nesta quinta-feira (2/3), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Cleitinho (Republicanos-MG) gravaram um vídeo cobrando do presidente Lula o asfaltamento da BR-367 no Vale do Jequitinhonha , no norte de Minas Gerais, que liga o estado a Bahia.

Na gravação, os políticos mineiros, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), "plantam" uma série de placas com informações do destino de algumas verbas da presidência.

Em janeiro de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou a pedra fundamental para a obra entre Salto da Divisa e Jacinto. Contudo, quatro meses depois, o investimento previsto para realização da obra foi vetado pelo próprio Bolsonaro.

Na época, o governo federal tinha se comprometido a repassar R$ 157 milhões para a obra, que tinha previsão de dois anos de duração.