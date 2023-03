Zema apoia projeto de reforma administrativa enviado por Lula

Zema declara apoio a um projeto de reforma administrativa de Lula (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Duro adversário do PT, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), diz que estaria disposto a defender um projeto de reforma administrativa enviado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva.



"Essa é uma reforma que eu apoiaria. E até diria: estou apoiando o governo federal petista nesse caso", disse ao "Painel".





Segundo o governador, a reforma administrativa, com regras mais claras para o serviço público federal e possibilidade de redução de despesas para equilibrar as contas, demonstraria o compromisso de Lula com a qualidade da gestão administrativa.



"Mesmo que a reforma seja apenas para os novos cargos, já dará uma sinalização importante contra a gastança", afirmou.



Reforma tributária

Zema também disse que os governadores, de forma geral, defendem a reforma tributária, mesmo que resulte em alguma perda de receita no curto prazo.



"Estamos dispostos a perder um pouquinho nesse momento, porque sabemos que no longo prazo vai ser melhor. Haverá um ganho de eficiência e racionalidade no sistema tributário brasileiro", declarou.



Defensor do teto de gastos, Zema reclama que a discussão sobre redução de despesas fica em segundo plano no atual governo federal.



Ele exemplifica com a preocupação de Lula em recompor os recursos perdidos com a isenção de tributos sobre combustíveis pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), no ano passado.



"O governo federal diz que precisa arrecadar R$ 28 bilhões. Por que além disso não corta 28 bilhões também?", pergunta.