Lula sobre indicar Zanin ao STF: 'Todo mundo compreenderia que ele merece'

Advogado Cristiano Zanin pode ser um dos ministros do Supremo Tribunal Federal indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (2/3), que o advogado Cristiano Zanin é um dos cotados para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado deixará a mais alta Corte do país em maio, e o chefe do Executivo ainda não bateu o martelo sobre quem será o escolhido para o cargo. Ele afirmou que está “consultando muita gente” antes de tomar uma decisão.

Zanin foi advogado de Lula na época que o presidente se defendia dos processos da operação Lava-Jato. Em 2021, Zanin foi responsável por entrar com um pedido de habeas corpus junto ao STF que levou à anulação das acusações contra Lula — o que tornou viável a candidatura à presidência do petista em 2022.





Novas vagas no STF

“Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Tecnicamente, ele cresceu de forma extraordinária. É meu amigo, meu companheiro, como outros são meus companheiros”, disse o presidente sobre o jurista, em entrevista à. “A pessoa tem que ter caráter. Eu vou levar em conta o caráter. Não só isso. Mas vou levar em conta. Eu consulto muita gente. Consulto advogados, consulto muita gente de outros estados para saber”, acrescentou.O STF terá duas novas vagas neste ano. Além de Lewandowski, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, se aposentará em outubro. O petista destacou que poderá escolher um terceiro nome caso algum integrante do tribunal antecipe sua aposentadoria.“Eu posso escolher três, possivelmente dois, depende se houver uma antecipação de aposentadoria. Sempre pode acontecer. Mas o critério será o mesmo. Primeiro: notório saber jurídico, porque a escolha não é para mim. É para a nação. O cara tem que ser cumpridor da Constituição”, afirmou.Na entrevista, Lula ainda exaltou o trabalho do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para garantir a lisura das eleições de 2022 e chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de “psicopata”. “O papel da Suprema Corte, da Justiça Eleitoral, contra esse psicopata que governou esse país, foi muito importante”, disse.