Bolsonaro vetou recursos que Nikolas e Cleitinho cobram de Lula para BR-367

Senador Cleiton Azevedo (Republicanos) e deputado federal Nikolas Ferreira (PL) cobram a pavimentação da BR-367 no Vale do Jequitinhonha (foto: Reprodução/Twitter)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Cleiton Azevedo (Republicanos-MG) foram até a BR-367, no Vale do Jequitinhonha, cobrar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a pavimentação da via que liga Minas Gerais ao Sul da Bahia.

Um fato curioso, de janeiro de 2021, é que o então presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou a pedra fundamental para a obra entre Salto da Divisa e Jacinto. Mas, quatro meses depois, o investimento previsto para realização da obra foi vetado pelo próprio Bolsonaro.





Na época, o governo federal tinha se comprometido a repassar R$ 157 milhões para a obra, que tinha previsão de dois anos de duração.Em 2010, Lula também se comprometeu a realizar a obra que chegou a entrar no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Bloqueios no orçamento e problemas com licenças ambientais adiaram a obra que não foi mais retomada.A rodovia foi idealizada na década de 1950 pelo então governador do estado, Juscelino Kubitscheck. Desde aquela época, a estrada sofre com anúncios de melhorias feitos por presidentes e governadores, atualmente o governo estadual também é responsável pela gestão da BR-367.Na ida de Bolsonaro ao local, no início de 2021, o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) esteve presente.