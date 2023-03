Nikolas e Cleitinho cobram de Lula asfaltamento da BR-367 no Jequitinhonha

Nikolas Ferreira (PL-MG) e Cleiton Azevedo (Republicanos-MG) cobram que governo federal asfalte BR-367 que liga o norte de Minas a Bahia (foto: Reprodução/Twitter)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Cleiton Azevedo (Republicanos-MG) gravaram um vídeo cobrando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o asfaltamento da BR-367 no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, que liga o estado a Bahia."Isso daqui já tá aqui desde quando você era presidente. Passou você, passou a Dilma, passou o Temer, passou o Bolsonaro, se você voltou agora, você resolve", cobra o senador.Na gravação, os políticos mineiros, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), "plantam" uma série de placas com informações do destino de algumas verbas da presidência.Em uma das placas, os parlamentares citam os "R$ 4,9 bilhões do Fundão eleitoral", valor sancionado pelo então presidente Bolsonaro em 2022.Outra placa mostra o valor de quase R$ 1 bilhão de recursos que o Ministério da Cultura liberou para 1.946 projetos, segundo a pasta.O valor gasto na cerimônia de posse também foi lembrado pelos mineiros. Os dados oficiais indicam que o petista gastou R$ 628 mil no evento, um valor 42% menor que o antecessor que gastou, em 2019, R$ 1.090.439 em valores corrigidos pela inflação.O retorno dos impostos sobre os combustíveis neste mês de março foi lembrado pelos parlamentares. A medida que desonerou gasolina, diesel e álcool foi tomada pelo governo de Bolsonaro tentando conter a alta dos preços e interromper a queda de popularidade do candidato a reeleição.

Leia: Zema apoia projeto de reforma administrativa enviado por Lula

Inicialmente, a medida iria valer até 31 de dezembro, mas o atual governo resolveu prorrogar até o final de fevereiro.



A destinação de R$ 4 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento para Argentina realizar projetos como o gasoduto que liga o país de Alberto Fernández a vizinhos, como o Brasil, também foi citado.



O valor de R$ 88 milhões de teto definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a campanha presidencial também foi alvo de reclamações dos políticos. Juntando os dois turnos, cada candidato poderia gastar R$ 133 milhões. Lula gastou R$ 131 milhões.