Janja vai ganhar cargo não remunerado no governo

Janja vai trabalhar no Gabinete Pessoal da Presidência da República para atuar em ações estratégicas para políticas públicas (foto: Mauro Pimentel/AFP)



O cargo deve ser oficializado no Diário Oficial da União (DOU) nos próximos dias, mas foi antecipado pelo jornal O Globo. A primeira-dama, Rosângela Silva, Janja, vai ganhar um cargo não remunerado no Gabinete Pessoal da Presidência. Ela vai trabalhar no novo Gabinete de Ações Estratégicas em Políticas Públicas, que será o braço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas ações estratégicas e transversais do governo.O cargo deve ser oficializado no Diário Oficial da União (DOU) nos próximos dias, mas foi antecipado pelo jornal









Desde o início do governo, Janja tem buscado contribuir com o governo. A primeira-dama já participou de reuniões e encontros importantes, ouvindo ministérios e repassando as informações ao presidente Lula.





No cargo, a primeira-dama deve continuar atuando dessa forma: fazendo a escuta dos ministérios e proporcionando a interlocução das pastas.

Agenda de Janja

Conforme às agendas de Janja, obtidas pelo jornal O Globo via LAI (Lei de Acesso à Informação), em menos de dois meses de governo, Janja fez duas reuniões com o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, além de ter participado com a ministra Margareth Menezes da reunião sobre os "Comitês de Cultura".





Ela também visitou o Ministério da Mulher e teve agenda com a titular da pasta, Cida Gonçalves, e a secretária-executiva, Maria Helena.





Janja também esteve na primeira reunião do Consea (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), recriado por Lula na última terça-feira (28/2).





A primeira-dama teve ainda reuniões com os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).