Lula retoma Conselho Nacional de Segurança Alimentar: 'Vencer a fome'

Via redes sociais, o presidente Lula afirmou que o retorno do Consea é "essencial para vencer a fome" (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai assinar nesta terça-feira (28/02) o decreto que retoma o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), que foi desativado em 2019, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





A cerimônia, que está marcada para às 11h, no Palácio do Planalto, vai empossar os conselheiros e a presidente do Consea, Elisabetta Recine, membros do Conselho quando ele foi desativado, em janeiro de 2019. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, estará presente na solenidade.



Combater a fome é uma missão de vida para mim e hoje damos mais um passo para restabelecer o direito à alimentação para nosso povo. Retomamos o Consea, essencial na formulação de políticas públicas para segurança alimentar e nutricional. Vamos, de novo, vencer a fome. Bom dia. %u2014 Lula (@LulaOficial) February 28, 2023







“Combater a fome é uma missão de vida para mim e hoje damos mais um passo para restabelecer o direito à alimentação para nosso povo. Retomamos o Consea, essencial na formulação de políticas públicas para segurança alimentar e nutricional. Vamos, de novo, vencer a fome”, disse o petista.





Uma pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional demonstrou que em 2022, 33,1 milhões de brasileiros passavam fome . Além disso, o estudo também pontuou que seis em cada dez brasileiros (58,7% da população) conviviam com algum grau de insegurança alimentar.