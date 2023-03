Koo do presidente Lula cresce e ultrapassa 250 mil seguidores

Koo do presidente Lula ultrapassou os 250 mil seguidores (foto: Ricardo Stuckert) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está bombando no Koo. A plataforma de rede social comemorou que o petista ultrapassou os 250 mil seguidores.





fundador do Koo , Mayank Bidawatka, comemorou o sucesso do presidente brasileiro na plataforma e comparou o engajamento em relação ao seu principal concorrente, o Twitter.

“O Koo do Presidente Lula permanece crescendo e não podíamos estar mais felizes em ver que a conta do Presidente cresce aqui todos os dias. Ele tem mais reações por usuário no Koo do que no Twitter”, disse.