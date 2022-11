Koo promete ser a nova rede social queridinha dos usuários do Twitter

Brasileiros criaram memes com o nome da rede social (foto: Reprodução )

A rede social Koo promete ser a nova queridinha da internet após o possível fim do Twitter. Nesta sexta-feira (18/11), usuários da plataforma digital afirmaram que Elon Musk está "destruindo" o Twitter e procuram uma nova rede.

‘Koo’ foi criada em 2020, na Índia, em meio às tensões do governo com a rede social de Elon Musk. Assim, integrantes do governo Modi e personalidades públicas de extrema-direita entraram no Koo, segundo a BBC.





Porém, a rede social indiana coleciona acusações de propaganda estatal e discurso de ódio, como ataques a muçulmanos.





A estratégia da plataforma é alcançar público de outros países com as recentes polêmicas e críticas ao Twitter. Segundo a BBC, a rede social já conseguiu investidores norte-americanos e tem 200 funcionários.





Assim como o Twitter, o mascote do Koo é um passarinho. O que muda é a cor: o animal é amarelo na plataforma digital indiana.

Como funciona?

Koo tem um formato parecido com o Twitter. O usuário pode publicar frases que aparecem no ‘feed’, parecido com a timeline. Também tem os assuntos em alta.





O usuário pode comentar publicações de amigos e outros criadores de conteúdo.





Memes

Koo está conquistando os brasileiros. Mas o nome da plataforma digital viralizou no Brasil e virou meme por causa da "sonoridade" da palavra. O influenciador digital Felipe Neto brincou que quer ter o maior “koo” do mundo, em referência à popularidade na plataforma.





Outro perfil fez um trocadilho que tirou uma informação do “Koo”.





“Esse Koo” entrou para os assuntos mais comentados do Twitter Brasil nesta sexta-feira.