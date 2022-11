Fim do Twitter? Internet lamenta crise na rede social

Temendo o fim da rede social, os usuários do Twitter aproveitam para fazer memes, se despedindo (foto: Reprodução/ Twitter)

Após ser comprado pelo bilionário Elon Musk, o Twitter vive uma crise que pode representar o fim da rede social. De acordo com ex-funcionários, o magnata deu um ultimato na equipe, oferecendo aumento da carga horária de trabalho ou a demissão após três meses. A maioria dos funcionários optou por deixar a empresa.

Fontes internas também informaram que o prédio da rede social foi fechado nesta sexta-feira (18/11), com a promessa de ser reaberto na próxima segunda. Para piorar, o empresário fez uma postagem de uma caveira e ossos cruzados, e outra de um meme de uma lápide com o logotipo do Twitter.

A crise não agradou os usuários da rede social, que temem perder o espaço virtual, tida como “berço dos memes”. Veja algumas reações:

Elon Musk não tem esse direito. Ele me tirou tudo #RIPTwitter pic.twitter.com/X8WoaAbUul %u2014 Pequeno Rê %uD83C%uDF1A%uD83C%uDF08%uD83C%uDF1D (@babacuv) November 18, 2022

acordei nesse exato momento e a primeira coisa que fiz foi abrir o twitter e COMO ASSIM O TWITTER VAI ACABAR??? GENTE ISSO AQUI EH ROTINA, EH A TERAPIA AGRESSIVA DE MUITA GENTE QUE ISSO ELON MUSK?????????? pic.twitter.com/HwDUJFPQLu %u2014 pingreen (@imsausagecandle) November 18, 2022

se o twitter acabar pra onde a gente vai? %uD83D%uDE2D %u2014 luscas (@luscas) November 18, 2022

eu não acredito que o Twitter vai acabar sem que eu tenha conseguido fazer um tweet hitar e ficar marcado na história #RIPTwitter pic.twitter.com/LxmmSNnCmW %u2014 Alejandro making love with John Wayne in Babylon (@chromatico1525) November 18, 2022

Elon Musk em menos de um mês como dono do twitter#RIPTwitter O TWITTER VAI ACABAR pic.twitter.com/IB4fzcEZhe %u2014 C.Miguel %uD83D%uDE0E%uD83E%uDD43 (@FerreiraMigue1) November 18, 2022

O TWITTER VAI ACABAR

Eu indo na casa do Elon Musk pedir pra ele não acabar com o Twitter:pic.twitter.com/rApsbDnqTw %u2014 Rê Comenta%uD83E%uDD91 (@opiniaobbbtutty) November 18, 2022

como assim o twitter vai acabar mano?? onde eu vou expor minha vida miserável na qual ninguém se importa ou onde eu vou postar os meus surtos pelo BTS?? %u2014 anne%u2077 %u02B3%u1D50 %u1DA6%u207F%u1D48%u1DA6%u1D4D%u1D52 %uD83C%uDF0A (@starsvminkook) November 18, 2022

%uD83D%uDE2D Eu acordo e descubro que o Twitter vai acabar



Elon MOSCA seu pilantra pic.twitter.com/5TC9hHoXq8 %u2014 Maycon Williams %uD83C%uDFC6%uD83C%uDFC6%uD83C%uDFC6 (@myc_williams) November 18, 2022

"Quem sabe o Elon Musk seja bom para o Twitter"



Três semanas depois:

o twitter vai acabar

44bi

vermelho pic.twitter.com/M4S3lLK4KX %u2014 Derick Fernandes (@derickjor) November 18, 2022

O sucesso da rede de poucos caracteres

O Twitter surgiu em 2006, nos Estados Unidos. A ideia da rede social era funcionar como um microblog, em que usuários tinham 140 caracteres para responder à pergunta “o que está acontecendo?”.

Com o passar dos anos, a rede cresceu e pôde abrigar imagens e vídeos. Em 2017, a empresa decidiu dobrar o número de caracteres e os usuários passaram a ter 280 caracteres para compartilhar notícias, memes e problematizações.

Segundo estimativa da Global Overview Report, o Twitter tem 436 milhões de contas em todo o mundo. Segundo o Brasil a segunda maior comunidade da rede social, ficando atrás apenas de Portugal.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, virou presidente-executivo do Twitter depois de comprar a empresa no mês passado em um negócio de US$ 44 bilhões (cerca de R$ 238 bilhões). Em seu perfil na rede, ele disse não temer a saída dos funcionários. “As melhores pessoas vão ficar, então não estou muito preocupado”, publicou.