Doja Cat muda nome no Twitter e viraliza: 'Não quero ser natal para sempre'

A cantora mudou o nome de perfil para "Christmas" e não conseguiu voltar para 'Doja Cat' (foto: Reprodução Redes Sociais )





A nova atualização do Twitter não permite que perfis verificados, como é o caso da Doja Cat, modifiquem o nome várias vezes.





"Por que não consigo mudar o nome?", escreveu a cantora. "Como eu mudo isso e também vai se fode* Elon. "Eu não quero ficar como Christimas para sempre. @elonmusk me ajude por favor, eu cometi um erro", finalizou a rapper.





Doja Cat ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter da madrugada e manhã desta quinta-feira (10/11). Fãs brasileiros da artista fizeram memes com a situação.





%uD83D%uDEA8VEJA: Está é Doja Cat atualmente! pic.twitter.com/XxsFwtzmhH %u2014 Doja Cat Brasil (fã-clube) (@dojacatbrasiI) November 10, 2022 Gente e a pobi da Doja Cat que devido a nova regra pra verificado, ela não pode trocar de nome e tá com o nome 'christimas' kkkkk a pobi pic.twitter.com/KHuXQ9UHiQ %u2014 Lucas Rafael (@LucasRafael) November 10, 2022





A artista também criticou o selo oficial da plataforma. Para ela, os usuários vão pagar US $8 para brigar por diva pop ou postar conteúdo adulto.

Leia mais: Twitter confirma que vai cobrar taxa para verificar contas

