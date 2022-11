Elon Musk posta imagem de 'sepultamento' do Twitter em meio à crise

Famosos e anônimos fizeram planos para a "despedida" da plataforma (foto: Reprodução/Redes sociais)

Em meio a boatos sobre o fim do Twitter após a divulgação da informação de que centenas de funcionários devem deixar a empresa, Elon Musk publicou uma imagem irônica sobre o "sepultamento" da plataforma.

E ainda tem fã do bilionário achando q ele é brilhante 100% do tempo e tá certíssimo com o q tá fazendo no Twitter.



Impressionante o q é esse fandom de rico. %u2014 Felipe Neto %uD83E%uDD89 (@felipeneto) November 18, 2022

Meu último Tuíte precisa ser um histórico:



BOLSONARO PERDEU A ELEIÇÃO.



LULA É O NOVO PRESIDENTE DO BRASIL.



Fim %u2014 Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) November 18, 2022

Será meu último tweet? #RIPTwitter %u2014 Rene Silva %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@eurenesilva) November 18, 2022

Na imagem, postada na madrugada desta sexta-feira (18/11), um homem faz o sinal de paz e amor diante de um túmulo. O pássaro azul, símbolo do Twitter, aparece cobrindo o rosto do homem e também a lápide.Em outras postagens, o novo proprietário da plataforma publicou a bandeira da morte e as frases "deixe isso afundar" e "acabamos de atingir outro recorde histórico no uso do Twitter". Tuiteiros famosos e anônimos escreveram sobre a crise, fizeram planos para a "despedida" e reclamaram da postura de Musk.Na quarta (16/11), o bilionário enviou uma mensagem aos funcionários dizendo que teriam até esta quinta (17/11) para considerarem se querem continuar "trabalhando longas horas em alta intensidade" ou receber uma indenização de demissão constituída por três meses de pagamento."Meu último tuíte precisa ser um histórico: Bolsonaro perdeu a eleição. Lula é o novo presidente do Brasil", disse o cantor Tico Santta Cruz."E ainda tem fã do bilionário achando que ele é brilhante 100% do tempo e tá certíssimo com o que tá fazendo no Twitter", reclamou o youtuber e empresário Felipe Neto."Não acaba @elonmusk que eu conto mais", pediu a publicitária Carol Ligabue, conhecida por contar bastidores de ricos e famosos na rede social."Será meu último tweet?", perguntou o jornalista Rene Silva, do Voz das Comunidades. Uma das sugestões dos internautas bem-humoradas para o "fim do Twitter" é a postagem em massa de nudes.Outros internautas chegaram a divulgar seus perfis no Instagram para o caso de ficarem sem a possibilidade de continuar tuitando. Foi o caso da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ). "Agora a cada tweet a gente pensa que pode ser o último e ficar para a história", justificou.