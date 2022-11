Whatsapp lança megagrupos com mais de 1000 usuários

Novo recurso foi pensando para ambientes corporativos (foto: Whatsapp/ reprodução)

O Whatsapp anunciou que está implantando, gradualmente, o recurso Comunidades. Segundo o aplicativo, a novidade estará disponível para todos os usuários nos próximos meses.



A nova função foi anunciada no primeiro semestre e gerou preocupação sobre uso indevido, aqui no Brasil, durante as eleições deste ano. Por isso, o Ministério Público Federal pediu para que a implantação no país não ocorresse antesde 2023. O recurso deve chegar em fevereiro no ano que vem.



A novidade anunciada consiste em poder reunir e organizar conversas no aplicativo. “Ao entrar em uma comunidade, você pode ir de um grupo para outro com facilidade para acessar as informações necessárias no momento certo. Além disso, os administradores podem enviar atualizações importantes para todos na comunidade”, diz a empresa em comunicado oficial.

Para criar uma comunidade do zero ou adicionar grupos existentes, haverá um botão chamado “Comunidades”. A aba ficará na parte de cima das conversas, no caso do sistema Android, e na de baixo, no iOS.De acordo com o Whatsapp, o recurso tem como objetivo melhorar a forma como as organizações se comunicam com um nível de “privacidade e segurança jamais vistos”.“As alternativas atualmente disponíveis exigem que apps ou empresas de software guardem uma cópia das mensagens dessas organizações. Acreditamos que elas merecem o nível mais alto de segurança com a criptografia de ponta a ponta”, diz o comunicado.Além do recurso Comunidades, o Whatsapp também anunciou a implantação de novas funcionadades: enquetes dentro de conversas, chamadas de vídeo com 32 pessoas e grupos com até 1.024 participantes.“Assim como as reações de emoji, o compartilhamento de arquivos maiores, de até 2GB, e a exclusão por admins, esses recursos podem ser usados em qualquer grupo, mas serão particularmente úteis nas Comunidades”, afirma o app.