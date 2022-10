Facebook, Instagram e Whatsapp apresentam instabilidade nesta sexta-feira (28/10)

Por Adriano Oliveira*

Aplicativos pertencem ao empresário Mark Zuckerberg (foto: Pixabay)







Aplicativos da Meta (Instagram, Facebook e Whatsapp) enfrentam instabilidades e estão fora do ar para alguns usuários nesta sexta-feira (28). De acordo com os relatos publicados no Twitter, as pessoas estão tendo dificuldades para acessar as páginas iniciais dos aplicativos e enviar mensagens pelo Whatsapp.

No Google Trends, site que reúne as principais buscas feitas no Google, a procura pelos aplicativos cresceu nas últimas horas. Nessa quinta-feira (27/10), usuários já haviam reclamado de instabilidade no Instagram.

Instagram e Whatsapp caiu e a primeira coisa que eu faço é entrar no twitter pra ter certeza pic.twitter.com/W1nte6XVNc %u2014 Rudney Carneiro (@ruudney_) October 28, 2022

So is everyone%u2019s instagram down? Just spent 5 mins switching my wifi on and off #instagramdown pic.twitter.com/Kcu7EyNNG8 %u2014 %uD83D%uDCA4 (@_xaah) October 28, 2022