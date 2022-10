WhatsApp parou hoje? Aplicativo tem instabilidade nesta terça-feira

WhatsApp começou a dar sinais de retorno por volta das 6h, no horário de Brasília (foto: Pixabay/Reprodução)

Histórico de instabilidades

Os usuários do WhatsApp foram surpreendidos, na manhã desta terça-feira (25/10), com uma instabilidade na plataforma. O aplicativo parou de funcionar por cerca de duas horas em várias partes do mundo.Os primeiros relatos de instabilidade começaram a aparecer por volta das 4h, no horário de Brasília. Por volta de 5h, havia mais de 7 mil notificações no, que monitora o funcionamento de sites na internet, indicando que o serviço estava fora do ar no Brasil.A Meta, empresa que gerencia o WhatsApp e outras redes, como Instagram e Facebook, confirmou a falha, mas disse que o problema já foi resolvido. Os relatos de normalização começaram por volta das 6h.O resultado foi uma avalanche de posts nas redes sociais que permaneceram ativas. O assunto ficou entre os mais comentados do dia no Twitter.Essa não é a primeira vez que o aplicativo apresenta instabilidade. A pior delas ocorreu há pouco mais de um ano , em 4 de outubro de 2021, quando as principais plataformas gerenciadas pela Meta ficaram totalmente fora do ar durante quase seis horas.No horário de almoço, todos os serviços, incluindo Facebook, WhatsApp e Instagram, pararam de funcionar. A pane foi provocada em escala global