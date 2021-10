Após pane, WhatsApp, Instagram e Facebook começam a abrir

WhatsApp é um dos serviços que sofreu pane e que começou a dar sinais de retorno no começo da noite desta segunda (4/10) (foto: Pixabay)

Usuários do WhatsApp, Instagram e Facebook relataram, no começo da noite desta segunda-feira (4/10), que os serviços começaram a abrir após quase seis horas de interrupção total , que foi provocada em escala global. A pane, no entanto, ainda apresenta reflexos nas ferramentas, uma vez que ainda enfrentam instabilidade.