Veja quais sites apresentaram instabilidade nesta segunda-feira (4/10)

A falha na conexão em sites e aplicativos virou o assunto desta segunda-feira (4/10). Além de todos os aplicativos do Facebook, o site Downdetector, que monitora instabilidade em serviços on-line, identificou outros domínios com problemas.









Em seguida, no Brasil, usuários do mensageiro Telegram e do banco digital Nubank também reportaram dificuldades de acesso.





Veja quais sites também apresentaram instabilidades nesta segunda, segundo o Downdetector:

Twitter

Usuários começaram a reportar instabilidade por volta das 16h30.

Bancos brasileiros

Além do Nubank, o Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Santander e Brasdesco também entraram para a lista de falhas na conexão.

Google Meet e Discord

As plataformas de reuniões on-line apareceram no site com "relatos de potenciais problemas".

TikTok

A rede das 'dancinhas' entrou para as reclamações dos usuários no Downdetector por volta das 15h30.





A pane digital não é exclusividade brasileira. Segundo a AFP, a queda de conexão, principalmente das redes administradas pelo Facebook, têm 'impacto potencial sobre dezenas de milhares de usuários'.





Pelo Twitter, as redes sociais declararam estar cientes do problema e trabalhando para retomar a conexão.





"Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", afirmou a conta oficial do Facebook.

