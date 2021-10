Aplicativo do Nubank fica instável nesta segunda-feira (4/10)

Dia difícil para o mundo digital! Depois do Instagram, Facebook, WhatsApp e Telegram, chegou a vez de outros aplicativos apresentarem instabilidade na conexão. Os clientes do banco digital Nubank afirmaram ter dificuldade para pagar boletos nesta segunda-feira (4/10).

Falha no WhatsApp, Facebook e Instagram: veja as reações na internet

A hashtag "Nubank" chegou a ficar entre as cinco mais comentadas, após os usuários reportarem instabilidade do aplicativo no pagamento de boletos.